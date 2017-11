‘Keizer durft niet aan hem te komen, ook niet als hij zich zichtbaar inhoudt’

Ajax ging afgelopen zondag in eigen huis met 1-2 onderuit tegen FC Utrecht en Hakim Ziyech wist zich in de wedstrijd niet aan de malaise te ontworstelen. De spelmaker slaagde er niet in om zijn ploeg bij de hand te nemen en speelde volgens Henk Spaan een dramatische wedstrijd. De columnist van Het Parool vindt daarnaast dat de Marokkaans international nooit meer een vrije trap moet nemen voor Ajax.

Spaan meent dat Ziyech dit seizoen tot nu toe voldoet met drie doelpunten en vijf assists, maar stelt dat het tegen FC Utrecht ‘huilen met de pet op’ was: “Het was zijn balverlies dat het eerste doelpunt van Utrecht tot gevolg had. Zijn eerste vrije trap, ik meen zijn 46ste achtereenvolgende die geen doelpunt werd, schoot hij op buikhoogte in de muur. Neem hem eens een keer niet. Wat zeg ik? Neem hem nooit meer. Schöne heeft op alle mogelijke plekken in het veld gewoon een betere vrije trap.”

De schrijver vindt dat Schöne daarnaast tegen FC Utrecht een redelijke wedstrijd speelde, maar zag dat hij toch degene was die het veld moest ruimen voor Frenkie de Jong. Spaan denkt dan ook Marcel Keizer moeite heeft om een van zijn sterspelers eruit te halen: “Het is duidelijk dat Keizer niet aan Ziyech durft te komen, ook niet als hij zich zichtbaar inhoudt, met vermoedelijk in zijn achterhoofd de voor het WK beslissende interland tegen Ivoorkust van aanstaande zaterdag.”