Van de Beek: ‘Dat kwam wel als een klap, ik hoorde het zaterdag officieel’

Donny van de Beek verloor zijn basisplaats bij Ajax afgelopen zondag aan Siem de Jong. Tegen FC Utrecht mocht de middenvelder nog invallen, maar kon hij een 1-2 thuisnederlaag niet voorkomen. De talentvolle Ajacied baalt stevig van zijn reserverol tegen Utrecht, maar is blij dat hij zich maandag mocht melden bij het Nederlands elftal om zijn tedachten even te kunnen verzetten.

“Dit is toch weer even een andere omgeving, met andere jongens. Ik kan de teleurstelling even van me af trainen en hopelijk van me af voetballen”, laat hij optekenen in De Telegraaf. Van de Beek was goed ziek van zijn plek op de bank. “Dat kwam wel als een klap. Ik hoorde het zaterdag officieel, maar ik kon eerder al merken dat Siem de Jong zou spelen.”

Trainer Marcel Keizer legde aan Van de Beek nog wel uit waarom hij koos voor De Jong. “Hij vond dat anderen ook een kans verdienden. De duels voor Feyenoord vond ik dat ik wat minder speelde en de kritiek was toen terecht, maar ik merkte dat ik de stijgende lijn weer te pakken had”, aldus Van de Beek. “Dan komt de beslissing van de trainer slecht uit, maar die moest ik accepteren. Ik blijf vechten en heb er alle vertrouwen in dat ik mijn plek weer terug verover.”

Van de Beek denkt genoeg toe te kunnen voegen aan het middenveld van Ajax. “Ik richt me niet alleen op het maken van doelpunten, maar probeer met Hakim Ziyech naast me ook te zorgen dat hij een goeie pot kan spelen. Ik ben er belangrijk in om hem te voeden met ballen. Verdedigend heb ik ook mijn waarde en ik maak heel wat metertjes, soms zelfs te veel. Het zijn dingen die niet altijd worden gezien.”