Strootman breekt lans voor Advocaat: ‘Hij was er niet bij tegen Bulgarije’

Als het aan Kevin Strootman ligt, gaat Dick Advocaat langer door als bondscoach van het Nederlands elftal. Het contract van de zeventigjarige oefenmeester met de KNVB loopt na de vriendschappelijke wedstrijd van volgende week tegen Roemenië af, maar de middenvelder ziet Advocaat graag langer blijven.

Advocaat volgde Danny Blind na de nederlaag in en tegen Bulgarije (2-0) in maart van dit jaar op als bondscoach van Oranje. "Daar was Advocaat niet bij. Hij heeft alleen bij Frankrijk verloren en verder geen verkeerde resultaten neergezet. Ik denk dat de KNVB dus een goede keuze heeft gemaakt", wordt Strootman maandag geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Nederland ontbreekt volgend jaar op het WK in Rusland, maar volgens de middenvelder van AS Roma treft Advocaat in elk geval geen blaam. "Wij hebben het daarvoor al weggegeven. Maar goed, het is nu iets tussen Advocaat en de KNVB. Als ze om mijn mening vragen, wat ik overigens niet denk, dan zeg ik daar iets over. Maar de keuze is aan de KNVB en zo hoort het ook."