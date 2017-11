Voormalig ploeggenoot Pieters, Afellay en Martins Indi (25) overleden

Dionatan Teixeira is zondag overleden aan de waarschijnlijke gevolgen van een hartaanval, zo laat zijn werkgever FC Sheriff Tiraspol uit Moldavië weten via de officiële kanalen. De centrale verdediger was in zijn geboorteland Brazilië op vakantie toen hij plots onwel werd en niet veel later overleed.

Teixeira speelde sinds februari van dit jaar voor FC Sheriff, nadat hij eerder tweeënhalf jaar onder contract stond bij het Stoke City van Erik Pieters, Ibrahim Afellay en Bruno Martins Indi. De verdediger werd tijdens zijn periode in Engeland echter geteisterd door blessureleed, waardoor hij slechts tot twee wedstrijden in de Premier League kwam voor the Potters. Tussen oktober 2015 en januari 2016 kwam hij op huurbasis uit voor Fleetwood Town.

Teixeira, die 25 jaar werd, speelde voor zijn vertrek naar Engeland voor een aantal clubs in Slowakije, waaronder Kosice, Slovan Bratislava en Banska Bystrica. Voor dat land speelde de in het Braziliaanse Londrina geboren stopper ook enkele jeugdinterlands. Stoke City toonde zich aangeslagen door het overleden van zijn ex- speler: “De gedachten van iedereen bij Stoke City zijn bij zijn familie en vrienden. Hij zal voor altijd in ons hart blijven.”