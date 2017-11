‘Geen ruis op de lijn, die goede communicatie moet ook bij Advocaat liggen’

Jeroen Zoet liet onlangs publiekelijk zijn onvrede blijken over de basisplaats van Jasper Cillessen bij het Nederlands elftal. Volgens de doelman van PSV is het lastig om een lijn te zien in het beleid van Dick Advocaat als hij een speler die bij Barcelona op de bank zit in de basis laat acteren bij Oranje. De bondscoach sprak daarna zijn onvrede uit over het feit dat Zoet deze kritiek deelde via de media, maar de keeper zelf verwacht niet dat zijn uitspraken problemen opleveren.

“Als er bij Oranje ook goed gecommuniceerd wordt, moet het ook bij de bondscoach liggen. Ik heb mijn mening namelijk wel gegeven aan de keeperstrainer (Frans Hoek, red.)”, legt hij uit in gesprek met De Telegraaf. Zoet denkt het ‘vast wel goed komt’ met hem en Advocaat: “Er is wat mij betreft geen sprake van ruis op de lijn. Ik moet daar nu weer laten zien dat ik uitstekend in vorm ben.”

De doelman won zondag met PSV op het nippertje van FC Twente en incasseerde in die wedstrijd opnieuw een goal uit een corner, waarbij de eerste paal onbemand was. Volgens Zoet was dat echter een bewuste keuze en is het te makkelijk om te zeggen dat het daar fout ging: “We zetten de organisatie bewust zo neer. Dat gaan we na één eigen goal niet gelijk veranderen. We hebben ook vaak iemand bij de tweede paal gehad. FC Twente kwam met meer man naar voren dan normaal, daarom kozen we hiervoor.”