‘Dan moet je beter je werk doen, Ajax en Duitsland zijn heel verschillend’

Ajax ging zondagmiddag in eigen huis onderuit tegen FC Utrecht en de van een blessure teruggekeerde Amin Younes slaagde er niet in om het verschil te maken voor de Amsterdammers. De vleugelaanvaller verscheen na het duel met de Domstedelingen voor een verslaggever van het NRC en was daar al snel zichtbaar geïrriteerd door vragen over zijn vorm.

Een vraag over of Younes in zijn huidige vorm in aanmerking komt voor het Duitse nationale elftal in aanmerking komt schoot bij de aanvaller in het verkeerde keelgat: “Hoezo? Waarom dan? Zie je weleens een wedstrijd of training van mij bij het nationaal elftal? Nee? Hoe kun je het vragen dan. Dan moet je toch beter je werk doen. Ajax en de Duitse ploeg zijn heel verschillende elftallen. Oder nicht?”

Younes was het er wel mee eens dat zijn vorm bij Ajax ook van belang is voor zijn positie bij die Mannschaft: “Natuurlijk. Maar kom je weleens bij het Duits elftal? Als ik daar straks heen ga en goed train, wat dan? Je moet niet alleen zeggen hoe ík mijn werk moet doen. Jij moet ook beter je werk doen” reageerde hij fel, waarna de perschef van Ajax het interview met de woorden ‘dit heeft weinig zin zo’ afkapte.

Pierre van Hooijdonk plaatst in ieder geval zijn vraagtekens bij het selectiebeleid van Joachim Löw: “Ik blijf het ontzettend apart vinden waarom deze speler nog steeds de voorkeur krijgt”, analyseerde de oud-spits bij Studio Voetbal. “Er zit zo weinig gogme in. Ik vind het hartstikke leuk voor hem dat hij bij het nationale elftal van Duitsland zit, maar ik verbaas me er heel erg over. Ik wil assists of doelpunten hebben van een buitenspeler en die brengt hij niet.”