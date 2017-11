Depay en Tete blinken uit bij derbywinst Olympique Lyon

Olympique Lyon heeft wederom drie punten gepakt in de Ligue 1. Zondagavond waren les Gones te sterk voor Saint-Étienne, mede door een uitblinkende Memphis Depay. De Oranje-international kwam weer tot scoren en legde met zijn vroege treffer de basis voor de overtuigende zege: 0-5. Door de overwinning blijft Lyon in het spoor van Paris Saint-Germain en AS Monaco, met respectievelijk zeven en drie punten achterstand.

Het duel tussen de streekgenoten moest vlak na de aftrap even stilgelegd worden, vanwege de ontstane rook in het stadion na het afsteken van vuurwerk. Na enkele minuten werd de wedstrijd hervat en deed Depay van zich spreken. Na tien minuten kwam Lyon met een vlijmscherpe counter, die door de Nederlander subtiel werd afgewerkt, aangezien hij de bal door de benen van de tegenstander en achter doelman Stéphane Ruffier schoot. Even later kon Depay de marge verdubbelen na een voorzet van Kenny Tete, maar had Ruffier ditmaal wel een antwoord paraat.

Je hoeft een tegenstander niet altijd voorbij om te scoren. Een LEKKER doelpunt van Memphis Depay ?? Geplaatst door voetbalzone op zondag 5 november 2017

Halverwege de eerste helft sloeg Lyon wederom toe via de counter: Nabil Fekir mocht van de thuisploeg dertig meter overbruggen en schoot het leer vervolgens keihard achter Ruffier. Saint-Étienne had meer balbezit en kon af en toe gevaarlijk worden, maar Anthony Lopes werd zelden op de proef gesteld. Vlak na rust moest Saint-Étienne ook nog eens met tien man verder na een overtreding van Léo Lacroix op Fekir. De centrale verdediger kreeg de rode kaart onder zijn neus geduwd.

Lyon profiteerde van het numerieke overtal door de derde treffer te produceren via Tete: de rechtsback maakte een goede loopactie en leverde de bal af bij Mariano Díaz. Bertrand Traoré maakte een kwartier de 0-4: na de zoveelste counter van Lyon sneed de ex-Ajacied met de bal naar binnen toe en schoot het leer in de hoek. Tien minuten voor tijd bepaalde Fekir de eindstand op 0-5. Daarna werd de wedstrijd voor lange tijd stilgelegd wegens fans die het veld betraden, maar de zege had Lyon logischerwijs al lang en breed binnen.