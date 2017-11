Juventus voorkomt megastunt en nadert morsend Napoli tot één punt

Juventus heeft zondagmiddag een moeizame overwinning geboekt op hekkensluiter Benevento. De bezoekers hadden nog geen punt gepakt, maar kwamen verrassenderwijs op voorsprong in Turijn en moesten pas na rust het hoofd buigen. Koploper Napoli morste punten op bezoek bij Chievo (0-0) en heeft nog maar één punt meer dan Juventus. AS Roma won in een doelpuntenfestijn van Fiorentina (2-4).

Juventus – Benevento 2-1

Het eerste grote wapenfeit kwam op naam van Douglas Costa: na een kwartier spelen mikte de aanvaller het leer op onfortuinlijke wijze op het aluminium. Juventus was sterker, maar het was de ploeg van Samuel Armentoros die drie minuten later op voorsprong kwam. Amato Ciciretti krulde een vrije trap buiten bereik van Wojciech Szczesny: 0-1. In de tweede helft stelde la Vecchia Signora orde op zaken: Gonzalo Higuaín schoot een afvallende bal heerlijk tegen de touwen, terwijl Juan Cuadrado een afgemeten voorzet van Alex Sandro subliem afwerkte. Daarna speelde Juventus het duel eenvoudig uit en kon de ploeg van Massimiliano Allegri wederom drie punten bijschrijven.

Chievo - Napoli 0-0

Napoli wilde zich herpakken na de midweekse 2-4 nederlaag tegen Manchester City in de Championship, maar dat lukte niet. De koploper van de Serie A creëerde weinig uitgespeelde kansen tegen Chievo en bleef daardoor steken op een doelpuntloze remise. In de eerste helft probeerde Dries Mertens het zonder succes namens de bezoekers probeerde Ivan Radovanovic van Chievo de Napoli-keeper Luigi Sepe te verrassen met een gedurfde poging. Ook dat leverde geen doelpunt op. Omdat collega-keeper Stefano Sorrentino een kopbal van Marek Hamsik keerde, bleef het 0-0.

Fiorentina – AS Roma 2-4

Na een enerverende beginfase stond het na tien minuten spelen al 1-1: Gerson kon na een heerlijke aanval en een puike assist van Stephan El Shaarawy voor de openingstreffer tekenen, maar Fiorentina kwam snel langszij via Jordan Veretout. Roma, waarbij Kevin Strootman een kwartier voor tijd mocht invallen, hoefde niet lang te wachten tot het weer op voorsprong kwam, aangezien Gerson na een halfuur zijn tweede goal van de wedstrijd maakte, wederom met een droge knal. Vlak voor rust kopte Giovanni Simeone echter op knappe wijze de gelijkmaker tegen de touwen. Kostas Manolas bracht de Romeinen snel na de onderbreking via zijn borst op voorsprong en invaller Diego Perotti maakte er vlak voor tijd nog 2-4 van.