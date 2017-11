Real Madrid en PSG moeten verder zoeken: ‘Dit is de beste club ter wereld’

Mauricio Pochettino wordt de laatste weken met diverse clubs in verband gebracht. De manager uit Argentinië presteert ook dit seizoen sterk met Tottenham Hotspur en wordt door diverse buitenlandse media gezien als de toekomstige trainer van Real Madrid of Paris Saint-Germain. Zinédine Zidane geniet weliswaar veel vertrouwen in Madrid, maar een seizoen zonder prijzen is vrijwel altijd funest voor de continuïteit van een trainer in het Santiago Bernabéu.

Unai Emery is er veel aan gelegen om van PSG dit seizoen een serieuze kandidaat voor de Champions League-winst te maken en sowieso de Franse landstitel te winnen. Pochettino kan echter niet veel met de berichten dat zijn toekomst waarschijnlijk in Madrid of Parijs ligt. "Ik vind Tottenham de meest belangrijke club ter wereld en ik vind dit ook de beste club ter wereld. Zo moet ik dat voelen. En zo voel ik het ook echt. Ik kan niet doen alsof het niet zo is."

"Ik kan die gevoelens niet overbrengen op de spelers en op de voorzitter als je dat niet echt gelooft. Vandaag de dag ben ik honderd procent met Tottenham bezig. Vandaag de dag zou ik Tottenham voor geen enkele andere positie in de wereld inruilen, omdat ik ontzettend betrokken ben. En omdat ik denk dat deze club het ook verdient om mensen te hebben die alleen aan de club, de spelers, de fans en de structuur van de club denken."

"Het is een geweldige club, alles is geweldig en het is belangrijk dat wij dat terugbetalen. Op dezelfde manier terugbetalen zoals de club ons behandelt. Voor mijn komst naar Tottenham zei iedereen tegen me: 'Het is heel erg moeilijk om een zeer goede relatie met voorzitter Daniel Levy te hebben'. Ik ben een geweldige man tegengekomen. Vandaag de dag voel ik dat hij in mij gelooft en ik geloof in hem. Ik denk niet veel aan mijn toekomst."

"Ik denk alleen aan vandaag", zo benadrukt Pochettino, die eerder voor de selecties van Espanyol en Southampton stond. "Het maakt mij ook niet uit wat er geschreven en gezegd wordt over mijn persoon omdat ik zelf al weet dat ik hier heel gelukkig ben en ik een goede relatie met de club heb. Het gaat niet om winnen of verliezen, het gaat om vertrouwen." De 45-jarige Pochettino staat tot medio 2021 op de loonlijst.