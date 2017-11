‘Waarom hij niet onze eerste keeper is? Ik vind Cillessen een betere keeper’

Jeroen Zoet gaf eerder deze week in een interview aan het vreemd te vinden dat niet hij, maar Jasper Cillessen de eerste keeper is van het Nederlands elftal. Bondsocach Dick Advocaat begrijpt de onvrede bij de doelman van PSV, maar vindt zijn uitspraken in de media ‘vreemd’.

Zoet is basisspeler bij PSV, terwijl Cillessen op de bank zit bij Barcelona. “Dat hij ontstemd kan ik wel begrijpen, maar ik vind het wel vreemd dat hij dat laat weten via Voetbal International. “Ik vind het een beetje een verkeerde keuze van hem en dat zal ik hem ook nog wel laten weten. Waarom hij niet onze eerste keeper is? Ik vind Jasper Cillessen een betere keeper. De reden dat ik Cillessen laat spelen is dat hij alle wedstrijden gespeeld heeft.”

Na het mislopen van het WK zit de periode van Advocaat als bondscoach er ook bijna op. “Na de wedstrijd tegen Roemenië neem ik mijn besluit over mijn toekomst bij Oranje”, aldus de keuzeheer, die normaal gesproken vertrekt bij de KNVB. “We willen het op onze manier goed afsluiten. In verband met de FIFA-ranking willen we twee goede prestaties neerzetten. Het gaat natuurlijk altijd ergens om. Spelers kunnen zich individueel laten zien. Voor mij is het altijd een eer. Als je trainer van Oranje bent, wil je altijd winnen.”