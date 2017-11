‘Neymar hekelt ’anonieme status‘ bij PSG en praat nauwelijks met Emery’

Neymar heeft het helemaal gehad met Unai Emery, zo claimt Le Parisien. Eerder werd al gemeld dat de aanvaller van Paris Saint-Germain de videosessies van de trainer hekelde en dat Neymar spijt zou hebben van zijn vertrek bij Barcelona. Le Parisien claimt nu dat de relatie tussen de twee zeer bekoeld is en dat Neymar graag een andere trainer aan het roer ziet staan.

Neymar zou namelijk vinden dat hij meer als een ster moet worden behandeld en dat hij niet met liefde en kunde wordt bejegend als dat hij graag zou willen zien als 'wereldster'. Emery beschouwt Neymar slechts als één speler van de complete PSG-selectie en Neymar hekelt de 'anonimisering' van zijn status. Zo begrijpt Neymar nog steeds niet waarom hij niet alle vrije trappen en penalty's mag nemen, zo klinkt het.

"Neymar kan niets meer hebben van Emery en laat zijn mening over de trainer continu horen", aldus Le Parisien. De Braziliaan is niet de enige die niet goed overweg kan met Emery; ook landgenoten Dani Alves, Lucas Moura en Thiago Silva hebben nauwelijks contact met de Spanjaard. Volgens de entourage van Emery is de relatie tussen de coach en Neymar overigens goed.

De relatie tussen Neymar en Emery is volgens Le Parisien inderdaad niet helemaal verpest. De twee praten nog wel met elkaar, alleen gaat het niet verder dan tactische aanwijzingen. De Spanjaard zou op de hoogte zijn van de irritaties bij Neymar, maar probeert desondanks een goede relatie op te bouwen, aangezien Emery volgens de krant afhankelijk zou zijn van de sterspeler.