‘David Neres had veel vragen, ik veel antwoorden, veel praktische zaken’

David Neres verliet het Braziliaanse Sao Paulo begin 2017 voor twaalf miljoen euro voor Ajax. Na een periode van gewenning, lijkt de Braziliaanse buitenspeler zich steeds meer thuis te voelen in het Ajax-systeem. De laatste wedstrijden was hij van grote waarde voor de ploeg van trainer Marcel Keizer en dat hebben de Amsterdammers mede te danken aan oud-Ajacied Wamberto.

Neres moest lange tijd wennen aan de Nederlandse cultuur, terwijl hij ook de Nederlandse en Engelse taal niet machtig was. Nadat Wamberto vorig seizoen de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen bezocht, kwam hij na afloop in contact met Neres. "We hebben toen best een tijd met elkaar gepraat. 's Avonds zijn we gaan eten bij een Braziliaans restaurant. David had veel vragen, ik veel antwoorden. Veel praktische zaken”, legt Wamberto uit in ELF Voetbal. “Vanaf dat moment hebben we veel contact. Ik probeer één keer in de maand naar Amsterdam te komen. Mijn hart voor Ajax is nog steeds groot.”

Neres moest aan veel dingen wennen, zo ook aan het spel in de Eredivisie. "Jullie spelen anders dan in Brazilië", legt hij ut. “In Nederland is het tempo hoger en jullie zetten veel eerder druk. Daar moest ik wel even aan wennen. Nu weet ik wat er van mij wordt verlangd. Ik krijg Engelse les en versta de noodzakelijke voetbaltermen. Alles verloopt steeds gemakkelijker.”