Ontslag van Koeman doet pijn: ‘Zeker, iedereen mocht hem hier’

Ashley Williams voelt zich verantwoordelijk voor het ontslag van Ronald Koeman bij Everton. De verdediger betreurt het vertrek van de Nederlander, die ruim een week geleden zijn congé kreeg vanwege de tegenvallende resultaten. Koeman had slechts twee van de eerste negen competitieduels gewonnen, ondanks 160 miljoen euro aan zomerse transferuitgaven.

"Het doet pijn, zeker. Iedereen hier mocht hem", citeert Sky Sports Williams. "Als speler voel je je er verantwoordelijk voor. Het is niet leuk als je wedstrijden niet wint. Dat werkt door op iedereen bij de club." De Welshman noemt het 'altijd teleurstellend' als een trainer zijn baan verliest en vindt dat spelers hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun aandeel daarin. Anderzijds begrijpt Koeman hoe het voetbal werkt, geeft Williams aan. "We hebben dit allemaal al eens meegemaakt en zullen het misschien nog wel eens meemaken."

"Als het vertrouwen binnen de ploeg laag is, is het niet altijd leuk om op het trainingsveld te staan", geeft Williams toe. Daar gaan alle voetballers weleens doorheen. Maar er komt altijd weer een volgende wedstrijd, zeker met ons drukke programma." Het is volgens de mandekker zaak om niet te lang in de misère te blijven hangen. Aan interim-trainer David Unsworth de taak om daarvoor te zorgen. "Je moet snel verder, want je wilt niet met een kater beginnen aan de volgende wedstrijd. We staan achter Unsy, maar ik zou willen dat we de resultaten hadden geboekt waar we misschien wel recht op hebben."