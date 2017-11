‘Typische Ajax-verdediger’ legt de lat hoog: ‘Real is mijn droomclub’

Ajax Onder-19 won dinsdag met 1-4 van de leeftijdsgenoten van Legia Warschau, waardoor de volgende ronde in de UEFA Youth League binnen handbereik is. Darren Sidoel maakte namens de ploeg van John Heitinga op prachtige wijze de 1-2 en via de clubsite van de Amsterdammers zegt de jongeling blij te zijn met zijn goal. "Het doelpunt gaf een heerlijk gevoel."

"Ik dacht alleen maar: nu moet ik 'm vol met de wreef raken. Dat lukte aardig en de bal vloog prachtig in het net", aldus Sidoel, die normaal gesproken speler van Jong Ajax is. De verdediger was in Polen aanvoerder. "Voor mij is het niet anders dan normaal, want ik probeer de jongens altijd te helpen. Maar als je bij een club als Ajax aanvoerder mag zijn, dan is dat natuurlijk speciaal."

De Ajacied, die in 2012 ADO Den Haag verruilde voor de Amsterdammers, ziet zichzelf als een als een 'typische Ajax-verdediger': "Vroeger heb ik ook op het middenveld gespeeld, dus ik ben rustig met de bal aan de voet. Dat is een van mijn grote kwaliteiten. Ik moet mij nog verbeteren in het koppen, want de timing moet beter. Ik ben met mijn 1.80 meter natuurlijk niet de langste centrale verdediger."

Sidoel wil op de lange termijn in een grote competitie in het buitenland spelen: "In Engeland hebben ze liever grote verdedigers, maar in Spanje houden ze van voetballende verdedigers zoals Carles Puyol. Dat is voor mij beter. Real Madrid is mijn droomclub in het buitenland. Het is natuurlijk niet voor iedereen haalbaar, maar je moet een doel hebben om naar toe te werken."