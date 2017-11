‘Er is nu geen nummer 10 die goed genoeg is, maar Lukaku moet het afdwingen’

Romelu Lukaku begon flitsend aan zijn dienstverband bij Manchester United, maar de Belg staat na dinsdagavond alweer vijf wedstrijden, verspreid over alle competities, droog. Tegen Benfica in de Champions League kwam Lukaku opnieuw niet tot scoren en Paul Scholes denkt dat een gebrek aan aanvoer hier debet aan is.

“Lukaku moet het zelf afdwingen. Hij heeft misschien te weinig zelfvertrouwen, maar hij zou iedereen aan de kant moeten duwen en zeggen: ‘Ik ga vandaag scoren’”, analyseert de Manchester United-icoon bij BT Sport. Henrikh Mkhitaryan speelt vanwege de blessure van Paul Pogba achter Lukaku en kreeg de afgelopen weken met wat commentaar te maken: “Ik denk dat de kritiek voortkwam uit de wedstrijd tegen Liverpool, waarin hij niet geweldig speelde.”

“Ik denk niet dat Mkhitaryan hem heeft geholpen en sindsdien heeft Lukaku weinig ondersteuning gehad. Hij moet sterk zijn, zijn lichaam blijven gebruiken en beter worden, maar hij heeft ook ondersteuning nodig”, gaat Scholes, die denkt dat de rentree van Pogba al veel zou schelen, verder. “Ik denk dat als Pogba terugkeert, hij een groot verschil zal maken wat betreft de manier waarop Manchester United speelt.”

“Hij verbindt het team met elkaar en ik denk dat ze op dit moment geen nummer 10 hebben die goed genoeg is, dat helpt Lukaku ook niet. Pogba zal het verschil maken en positiever spelen. Lukaku moet nu veel alleen doen, maar Pogba zal het verschil maken. Ze missen nu een speler die het team bij elkaar houdt”, sluit Scholes af. Wanneer de Fransman precies terugkeert van zijn hamstringblessure is nog niet duidelijk.