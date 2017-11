‘Achteraf gezien heb ik misschien te vroeg besloten bij Ajax weg te gaan’

Ricardo van Rhijn wil zijn kans grijpen bij AZ. De verdediger maakte vorige week donderdag in het bekerduel met Almere City (0-4 zege) voor het eerst de negentig minuten vol, maar moet het in de Eredivisie voorlopig doen met korte invalbeurten. Van Rhijn kwam afgelopen zomer over van Club Brugge en speelde ook jarenlang voor Ajax. In Amsterdam raakte de back zijn basisplaats in 2015 kwijt aan Kenny Tete en daar denkt hij nog weleens aan terug.

Van Rhijn werd 'onbewust iets te gemakzuchtig', denkt hij, op het moment dat er geen directe concurrent was. Tete profiteerde daarvan. "Een paar dagen voordat ik mijn basisplaats kwijtraakte, heeft Frank de Boer me uitgelegd hoe hij tot die keuze was gekomen. Dat is niet leuk om te horen, maar ik had er begrip voor. Ik vond het lastiger toen Joël Veltman later de plek van Kenny overnam", doelt Van Rhijn in Voetbal International op het moment dat Tete geblesseerd raakte. Na het vertrek van De Boer sprak hij ook met Peter Bosz, die zei dat hij kon strijden voor zijn plek. "Achteraf gezien heb ik misschien te vroeg besloten bij Ajax weg te gaan."

"Op het moment dat Kenny buiten de boot viel, de speler die mij met goede prestaties uit de basis had verdreven, hadden er nieuwe kansen voor mij kunnen komen", aldus Van Rhijn. De huurling van Club Brugge ziet desondanks genoeg overeenkomsten tussen AZ en Ajax, zoals het hoge opleidingsniveau en het aantal talenten dat doorstroomt. "Je hoort ook verhalen over AZ-talenten die naar Ajax kunnen, maar gewoon in Alkmaar blijven", geeft hij aan. Bij AZ is de kans op een doorbraak groter en een plek in het eerste van AZ is volgens Van Rhijn 'óók een prachtige start van je profcarrière'. "Het verschil is dat de druk bij Ajax hoger is. Daardoor word je mentaal gevormd vanaf je jeugdjaren."