‘Ik twijfel of Hakim ook zo goed is als de weerstand maximaal is’

Hakim Ziyech verkoos vorig jaar zomer Ajax boven een stap naar het buitenland en de tussenstop bij een Nederlandse topclub lijkt de Marokkaans international goed te hebben gedaan. Met de Amsterdammers haalde hij vorig seizoen de finale van de Europa League en ook deze voetbaljaargang drukt hij, ondanks de vroege Europese uitschakeling, weer zijn stempel in de Johan Cruijff ArenA.

Ziyech lijkt dan ook zo langzamerhand toe aan de stap naar een grotere competitie, ziet ook Foppe de Haan, die de middenvelder nog meemaakte bij de jeugd van sc Heerenveen: “Hij ziet meer dan de rest hè. En hij heeft écht een goede stap gezet door van FC Twente niet naar het buitenland, maar naar Ajax te gaan”, vertelt de icoon van de Friezen in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens De Haan is Ziyech in Amsterdam beter en meer een teamspeler geworden.

Toch denkt de oud-trainer dat de volgende stap ook weer een belangrijke keuze wordt: “Ik twijfel eerlijk gezegd of Hakim ook zo goed is als de weerstand maximaal is, zoals in de Premier League. Dan heb je het snel over zijn fysiek. De intensiteit is daar zó extreem. Dan moet je wel heel briljant kunnen voetballen om daar te overleven”, gaat De Haan, die denkt dat Ziyech dan niet zozeer breder moet worden, maar wel krachtiger, verder.

Hij denkt dan ook dat de Bundesliga mogelijke een betere competitie is voor Ziyech om zich door te ontwikkelen, al meent Alfred Schreuder, diens voormalige trainer bij FC Twente, dat de spelmaker ook best in Engeland terecht kan, mits hij de juiste club kiest: “In Engeland zijn er ook echt wel teams die bij hem passen. Christian Eriksen, nu een echte topper bij Tottenham Hotspur, was ook geen krachtpatser bij Ajax, toch?”