PSV zegt alleen ‘bij gekkigheid’ wellicht ‘ja’ tegen winterse transfer Lozano

Hirving Lozano maakte zondag twee doelpunten voor PSV en droeg daarmee bij aan de 2-4 overwinning op Vitesse. De 22-jarige aanvaller, die afgelopen zomer overkwam van Pachuca en tot medio 2023 vastligt, is nu de eerste speler ooit die in zeven van zijn eerste acht wedstrijden in de Eredivisie tot scoren is gekomen.

Lozano was in de zomermaanden al alom gewild, maar PSV ging er met de handtekening van de aanvaller vandoor. Zijn goede start in het tenue van de Eindhovenaren heeft ervoor gezorgd dat de belangstelling onverminderd is. PSV is niet van plan hem zonder slag of stoot te laten gaan. "Op dit moment speelt er niks en in de winter zijn spelers altijd een stuk duurder", zegt Gerbrands dinsdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "En zeker spelers met nog een contract van vijfenhalf jaar."

"Alleen bij gekkigheid kan er iets gebeuren en die lijn volgen we al jaren", zo verzekert de sportbestuurder van PSV. "We hebben eerder al hoge biedingen op Memphis Depay en Davy Pröpper afgeslagen omdat we prijzen wilden winnen." Bijna een jaar geleden bood Zenit Sint-Petersburg veel geld voor Davy Pröpper, maar PSV ging niet overstap. De middenvelder ging in de zomer uiteindelijk naar het Engelse Brighton & Hove Albion.

Wanneer Lozano op deze manier doorgaat, is het ondenkbaar dat hij zijn verbintenis tot medio 2023 uitzit. “Ik heb het hier naar mijn zin. Hopelijk kan ik nog lang blijven”, liet Lozano afgelopen weekeinde weten. Hij wil eerst nog een betere voetballer worden bij PSV. "Mijn linkerbeen is bijvoorbeeld te zwak en mijn kopballen ondermaats. Bepaalde technieken heb ik nog niet onder de knie.”