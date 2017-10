Peter R. de Vries: ‘Ik zag bij Jong Ajax meteen dat hij kwaliteiten had'

David Neres lijkt na een lastige start eindelijk onomstreden bij Ajax. De Braziliaanse rechtsbuiten was in zijn laatste zes wedstrijden in de Eredivisie goed voor vier doelpunten en vier assist en heeft daarmee de nodige monden gesnoerd, zo stelt Peter R. de Vries.

Na zijn komst van São Paulo begin dit jaar voor twaalf miljoen euro had Neres moeite om direct zijn stempel te drukken op het spel van Ajax. De Vries, die naast misdaadverslaggever ook zaakwaarnemer is, is enthousiast over de ontwikkeling van de belofte. "Iedereen heeft het nu over Neres, maar aanvankelijk werd hij verguisd en als miskoop bestempeld", zegt hij tegen Voetbal Inside. "Ik heb hem ook bij Jong Ajax zien spelen en ik zag toen eigenlijk meteen dat hij specifieke kwaliteiten had. Ik vind het alleen maar heel logisch dat als je een jongen uit Brazilië haalt, dat hij er niet meteen staat, ook al kost hij 12 miljoen."



"Het is een jonge knaap en die moet acclimatiseren en aan het systeem wennen", vervolgt De Vries, die bekend staat als fervent supporter van Ajax. "Hij heeft een halfjaar nodig gehad om op adem te komen en te begrijpen wat er om hem heen gebeurt. En dat die tijd zo'n speler niet gegund wordt door de deskundige waarnemers, vind ik een beetje onbegrijpelijk. Nu excelleert hij tegen Feyenoord en dan: ja, ja, ja, hij is toch wel goed. En dan denk ik: kom op jongens, kijk eens met iets andere ogen naar talent."