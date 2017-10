‘Sanogo wordt dan een van de beste aanvallers van zijn generatie’

Yaya Sanogo is volgens Pascal Dupraz op de weg terug. De door blessures geteisterde aanvaller was woensdag in de Coupe de la Ligue goed voor een doelpunt en een assist tegen Clermont Foot (4-2) en de trainer van Toulouse heeft er alle vertrouwen in dat de 24-jarige Sanogo die lijn nu weet door te trekken.

“Als zijn lichaam het toestaan, dan is hij een uitstekende speler. De voorzitter, Olivier Sadran, heeft er goed aan gedaan door de ballen te tonen door hem hier naartoe te halen, want ik ben ervan overtuigd dat hij de speler zal worden die hij ooit was: namelijk een van de beste aanvallers van zijn generatie”, aldus Dupraz op een persconferentie.

Sanogo kwam dit seizoen vier keer in actie in de Ligue 1 met een totaal van 67 speelminuten. Hij vertrok afgelopen zomer transfervrij van Arsenal naar Toulouse en kwam eerder uit voor Charlton Athletic, Ajax, Crystal Palace en AJ Auxerre. In dienst van Ajax kwam Sanogo overigens tot één assist in zes wedstrijden in het eerste elftal.