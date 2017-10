‘Ik reken er nog op dat hij bij Feyenoord kan doorbreken’

Simon Gustafson maakte in de zomer van 2015 de overstap van BK Häcken naar Feyenoord. “We volgen Simon al heel lang intensief. Daarom zijn we heel blij dat we hem voor meerdere jaren aan Feyenoord hebben kunnen binden”, zei technisch directeur Martin van Geel toentertijd. De aankoop kon echter geen potten breken en na 21 wedstrijden liet hij zich verhuren aan Roda JC Kerkrade.

Met die ploeg neemt Gustafson het zaterdagavond op tegen Feyenoord, de club waarbij de Zweed nog onder contract staat tot de zomer van 2019. Giovanni van Bronckhorst liet vrijdag op de persconferentie weten tevreden te zijn over de ontwikkeling van de huurling; Gustafson kwam dit seizoen in tien wedstrijden voor Roda tot twee treffers en één assist.

“Gustafson laat het nu zien bij Roda”, zo wordt de trainer geciteerd door RTV Rijnmond. “Hij wordt sterker en ontwikkelt zich nu weer. Ik reken er nog op dat hij hier door kan breken. Ik zie de basis en potentie in hem nog steeds. Hij krijgt nu veel speeltijd en dat is op dit moment het beste voor hem.”