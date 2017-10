‘Ziyech gaf bij die goal een pass op Neres, en hoe kreeg Ziyech de bal?’

Amin Younes liet onlangs weten nogal vermoeid te zijn na een te korte vakantie en het spel van de Duitser komt hem in de afgelopen weken op steeds meer kritiek bij de Ajax-achterban te staan. Henk Spaan vindt echter dat de Duits international, die dit seizoen tot nu toe één keer scoorde in de Eredivisie, meer krediet verdient.

“Hij is zichtbaar uit vorm na een vakantie van maar tien dagen. In verband met de situatie van Abdelhak Nouri was hij eerder teruggekomen uit Libanon waar hij een voetbalschool en andere projecten ondersteunt. Zo’n jongen is hij. In het veld mist hij de finesse, maar zwoegen blijft ‘ie”, schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. Spaan ziet dat Younes samen met aanvoerder Joël Veltman vaak de gebeten hond is onder de Ajax-supporters, maar vindt ook dat de vleugelspeler vaak belangrijk werk doet.

Als voorbeeld noemt hij zijn voorbereidende werk bij de 1-2 van Kasper Dolberg in de Klassieker tegen Feyenoord: “Die goal van Kasper Dolberg kwam via een voorzet van David Neres, die een pass van Hakim Ziyech had gekregen. En hoe kreeg Ziyech de bal? Die kreeg hij van Younes nadat hij de bal had veroverd tijdens het meeverdedigen.”