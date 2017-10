'Het is heerlijk om Neres voor me te hebben, je kunt hem altijd diep sturen’

Ajax won zondagmiddag met ruime cijfers van Feyenoord in De Kuip (1-4) en dat betekent dat de Amsterdammers in het spoor blijven van koploper PSV. De club van trainer Marcel Keizer kent tot op heden geen gemakkelijke seizoensstart, met Europese uitschakeling als absoluut dieptepunt. Donny van de Beek erkent dan ook dat de winst in De Klassieker zeer welkom was.

"Dit hadden we wel even nodig, denk ik", beaamt Van de Beek tegenover Ajax Life. "Dit is lekker voor ons zelfvertrouwen. Er is nog niet veel leuks om te onthouden, maar deze kunnen we noteren." De middenvelder is blij met de voorsprong op Feyenoord, maar weet dat PSV nog altijd vijf punten voorstaat op Ajax. "Er is nog niets beslist, want het is vroeg in het seizoen, maar we moeten in het spoor van PSV blijven."

"We zijn stappen aan het maken en moeten die blijven zetten. Je kunt beter vijf punten achterstand hebben dan acht, zoals Feyenoord nu", aldus Van de Beek, die zegt dat het steeds beter gaat lopen onder Keizer: "Het druk zetten gaat steeds beter. En het is heerlijk om David Neres voor me te hebben, je kunt hem altijd diep sturen en hij is heel snel."

Hoewel Van de Beek de laatste twee wedstrijden twee keer werd vervangen door Siem de Jong, die in De Kuip de derde treffer van Ajax voor zijn rekening nam, vreest de twintigjarige middenvelder niet voor zijn plekje: "Siem doet het goed. Hij doet zijn ding, ik doe mijn ding. Dat is alleen maar prima, denk ik. Het is voor mij alleen maar meer reden om me te laten zien."