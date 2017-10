Bijval voor miljoenenaankoop United: ‘Sommige spelers hebben tijd nodig’

Victor Lindelöf verruilde Benfica afgelopen zomer voor Manchester United, dat 35 miljoen euro neertelde voor de Zweedse verdediger. Tot dusver maakt hij echter nog niet al teveel indruk bij the Red Devils en na zijn optreden afgelopen weekeinde tegen Huddersfield Town (2-1 nederlaag) zwelt de kritiek opnieuw aan.

Ryan Giggs kan zich daar echter niet in vinden en is van mening dat Lindelöf tijd nodig heeft. “Hij moet nog niet afgeschreven worden. Sommige spelers hebben tijd nodig om aan de Premier League te wennen, anderen staan er direct. Patrice Evra, Jaap Stam en Nemanja Vidic moesten ook wennen, maar zijn uitgegroeid tot fantastische spelers”, schrijft Giggs in zijn column voor Sky Sports.

“Je wint samen en je verliest samen, maar je kan niet één speler de schuld geven van een nederlaag. Zeker niet als die speler niet geregeld speelt. Lindelöf moet zich herpakken en hier doorheen komen”, stelt de Welshman. Tot dusver speelde de miljoenenaankoop zeven wedstrijden voor Manchester United, waarvan pas twee in de Premier League.