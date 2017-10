Wenger: ‘Het verhaal is moeilijk te geloven als je hem ziet spelen’

Arsenal wist zondag met 2-5 te winnen van Everton, dat inmiddels afscheid heeft genomen van Ronald Koeman. Mesut Özil vervulde een belangrijke rol bij the Gunners door de tweede goal van de Londenaren voor zijn rekening te nemen. De Duitse middenvelder zou volgens diverse Engelse kranten al binnenskamers hebben aangegeven dat hij Arsenal aan het eind van dit seizoen verlaat voor Manchester United, maar Arsène Wenger gelooft daar niet in.

"We leven in een tijd waarin we moeten omgaan met het nieuws dat rondbazuint. Ik en de spelers hebben maar één manier om te reageren en dat is op het voetbalveld", aldus de Franse manager na afloop van het duel met Everton tegenover verschillende media. "Wanneer je Mesut op het veld ziet zoals vandaag, waarbij hij geniet van het spelletje, is het verhaal moeilijk te geloven."

"Hij was geweldig. Behendig, snel, intelligent. Altijd dienend. Wanneer hij het juiste niveau haalt, is hij een exceptionele speler", stelt Wenger, die vond dat Arsenal meer had moeten scoren tegen Everton: "We hadden met 0-2 of 0-3 voor moeten staan, maar het was 1-0. We raakten niet in paniek. Eerder werden we gestraft voor fouten die we buitenshuis maakten. Bij onze uitwedstrijden hadden we vaak meer verdiend dan dat we hebben gekregen."

Graeme Souness, oud-trainer en oud-voetballer van onder meer Liverpool, stelt bij Sky Sports dat Wenger niet meer de geschikte man is voor Arsenal: "Zowel karakter als kwaliteit ontbreekt bij hem. Het is ongelooflijk dat hij er nog zit. Hij heeft een geweldige tijd achter de rug, maar nu lijkt het nergens meer naar. Men gaat van teleurstelling naar teleurstelling." Arsenal bezet de vijfde plek in de Premier League met negen punten achterstand op koploper Manchester City.