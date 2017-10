‘De duimpjes vrolijk omhoog, dat is het heersende gevoel bij Ajax’

Ajax won zondagmiddag in De Kuip met 1-4 van Feyenoord en blijft daardoor in het spoor van koploper PSV. De formatie van Marcel Keizer heeft nog een achterstand van vijf punten op de Eindhovenaren. De Nederlandse ochtendkranten waren het er in ieder geval over eens: de overwinning van de Amsterdammers op de aartsrivaal was weliswaar wat geflatteerd, maar wel verdiend.

Overigens was niet iedereen onder de indruk van het niveau de Klassieker. Volgens de Volkskrant speelden Feyenoord en Ajax ‘een draak van een wedstrijd’. “Series overtredingen, onbehouwen spel en onvoorstelbaar veel fouten ontsierden de Klassieker”, concludeert het dagblad. “De uitslag (1-4) was geflatteerd, maar Ajax won verdiend, vooral dankzij de kunde van de sluwe dribbelaar annex aangever Neres, het rendementsmannetje bij uitstek, en invaller Dolberg, die de kans krijgt zijn vorm te herontdekken.”

Het Algemeen Dagblad stelt dat de zege van Ajax op Feyenoord niet op zichzelf staat. “Met Dolberg en Neres, eerder uit vorm en bekritiseerd, als symbolen van een voorzichtige herrijzenis”, wordt er geschreven. “Noem het een voorzichtige wederopstanding na een dramatische seizoensstart. Nee, tijd voor de polonaise is het nog niet, gezien het vertoonde spel en de achterstand van vijf punten op PSV. Maar de resultaten van de afgelopen weken staan als een huis. Het doelsaldo van de laatste drie wedstrijden in de eredivisie: twaalf voor, één tegen.”

Het dagblad haalt een foto die werd gemaakt in de spelersbus van Ajax aan als voorbeeld. “De duimpjes vrolijk omhoog. Dát is het heersende gevoel bij Ajax. Juist de resultaten moeten houvast bieden om de komende weken beter te gaan voetballen, stellen ze bij Ajax”, aldus het Algemeen Dagblad. “Op de vrolijke groepsfoto in de bus die Huntelaar met zijn Twittervolgers deelt, staat ook een lachende David Neres. Triomfantelijk met vier vingers in de lucht, verwijzend naar het aantal doelpunten dat Ajax ook in De Kuip weer maakte.”

De Telegraaf haalde maandagochtend André Onana aan als een van de beste spelers van de wedstrijd. Zijn oom overleed in de week voor de Klassieker. “In Rotterdam zette hij alle emoties aan de kant en, zeker gezien de omstandigheden, speelde hij een dijk van een wedstrijd. Waar met name bij Feyenoord een aantal spelers stijf stond van de zenuwen, voelde Onana zich in het kolkende stadion als een vis in het water.”

“In een speltechnisch en -tactisch armzalige Klassieker werd bovenal getoond dan wel onderstreept waarmee Nederland voetballand het moet doen, in dit seizoen zonder Europees voetbal voor Ajax en PSV en voor Feyenoord een onmogelijke missie in de Champions League”, is Trouw wat kritischer. De krant is overigens wel positief over het spel van Neres en Maximilian Wöber.