Crisis compleet bij Feyenoord: ‘Maar we zijn mannen, waarom zou ik huilen?’

Sofyan Amrabat kon niet voorkomen dat Feyenoord zondag het onderspit moest delven in De Klassieker tegen Ajax (1-4). Als gelegenheidsrechtsback kon hij zich niet onttrekken aan de sportieve malaise van de Rotterdammers, die zes van hun laatste negen wedstrijden in alle competities verloren. "Het is een heel grote teleurstelling. Dat is het eigenlijk vooral", vertelt hij na afloop.

Nadat de eerste helft nog geen doelpunten had opgeleverd, walste Ajax na de onderbreking over de titelverdediger heen. Dat de sfeer bij Feyenoord na afloop gedrukt was, wordt erkend door Amrabat. "Er werd niet veel gezegd. Iedereen is ontzettend teleurgesteld. Het was vooral heel stil. Ik ook ja”, zegt hij in gesprek met FOX Sports.

De achterstand van Feyenoord op koploper PSV bedraagt inmiddels al acht punten. Amrabat weigert echter bij de pakken neer te gaan zitten. "Ik ga naar huis. Dan ga ik herstellen en mijn rust pakken. Meer niet. Een potje huilen? Nee, ik huil niet snel. Ik ben teleurgesteld, maar we zijn mannen. Waarom zou ik moeten huilen?", besluit hij.