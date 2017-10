El Ahmadi: ‘We mogen ons zeker schamen, maar 1-4 was geflatteerd’

Feyenoord verloor zondagmiddag in De Kuip met 1-4 van Ajax en Karim El Ahmadi baalt na afloop van de fikse nederlaag tegen de aartsrivaal. Volgens de aanvoerder van de Rotterdammers lagen er kansen voor Feyenoord: "We hadden in de tweede helft eigenlijk gewoon met 3-1 of 4-1 voor moeten staan", zegt hij in gesprek met FOX Sports.

El Ahmadi baalt vooral van de gemiste kansen: "We scoren dan niet. De ruimte lag deze wedstrijd bij Sofyan Amrabat op rechts en daar maakten we te weinig gebruik van. De nederlaag is wel wat geflatteerd. De eerste helft was dramatisch van beide kanten. Beide ploegen creëerden niet echt kansen, maar Ajax zette wel goed druk. Het voetbal was ondermaats."

"Wij doen onszelf ook tekort. De 1-4 was geflatteerd, maar is wel de waarheid uiteindelijk", vervolgt de middenvelder, die samen met zijn ploeggenoten ‘schaam je kapot’ hoorde vanaf de tribunes. “We mogen ons zeker schamen. We moeten die kansen gewoon afmaken. Maar de manier waarop wij de duels aangingen in de laatste vijftien minuten gaf maar weer aan dat wij niet goed genoeg waren om Ajax vandaag te verslaan", aldus El Ahmadi, die spreekt van 'een zure nederlaag'.