‘Als pirouettes bij een typische Ajax-speler horen, ben ik dat niet’

Ajax reist zondag af naar De Kuip voor de eerste Klassieker van het seizoen en het is voor zowel de Amsterdammers als Feyenoord meteen alle hens aan dek. Een nederlaag in de confrontatie met de aartsrivaal betekent voor beide ploegen dat de achterstand op PSV na het weekend op kan lopen tot acht punten. Nick Viergever ziet dat het bij zijn ploeg nog niet zo loopt als in het afgelopen seizoen.

“Als team zijn we nog erg zoekende. Sommige fases controleren we, maar sommige fases ook totaal niet. Aan de bal is het ook nog zeer beperkt. Daar werken we hard aan”, legt de verdediger uit in gesprek met Trouw. Viergever geeft aan dat de vroege uitschakeling in Europa het team aan het begin van het seizoen een knauw heeft gegeven, terwijl ook de situatie rond Abdelhak Nouri zijn impact heeft gehad.

Volgens Viergever kreeg Ajax in die fase tik op tik en ontbraken er net een paar procenten om wel succesvolle resultaten neer te zetten: “Onze manier van spelen vergt veel van ons als individu. Dat je bij de les bent, dat je het juiste moment kiest, etcetera. Het gaat erom dat je die scherpte, die focus, continu bij jezelf kunt oproepen”, gaat hij verder.

Viergever beschikt over een aflopend contract en heeft nog geen voorstel over een verlenging ontvangen. De verdediger denkt echter dat hij zijn waarde heeft voor de formatie van Marcel Keizer: “Elk team heeft bepaalde types nodig. Je kunt niet elf spelmakers of elf stofzuigers hebben. Elk succesvol team heeft een zekere balans. Pirouettes zie je niet bij mij. Als dat bij een typische Ajax-speler hoort, dan ben ik dat niet, nee.”