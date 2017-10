Özil houdt Arsenal in spanning: ‘Als je hier speelt, dan geef je alles’

Volgens diverse Engelse media heeft Mesut Özil zijn medespelers laten weten dat hij naar Manchester United gaat, maar dat kan of wil Arsène Wenger niet bevestigen. De manager van Arsenal gaat er in ieder geval vanuit dat de aanvallende middenvelder zich volledig blijft inzetten voor Arsenal zolang hij nog in Londen speelt.

“Als spelers aan het einde van hun contract zitten, dan hebben we altijd om te gaan met allerlei soorten geruchten. Als professional moet je honderd procent blijven geven zolang je nog ergens speelt en op de rest hebben we geen invloed”, zo doelt Wenger op de geruchtenstroom rondom de 29-jarige Özil, die nog maar tot medio 2018 vastligt.

“De media kunnen morgen weer schrijven dat hij zijn contract hier gaat verlengen. Wat ze ook schrijven: het verandert niets aan de situatie dat als je voor Arsenal speelt, je honderd procent moet geven. Als je hier speelt, dan heeft de toewijding die je aan de dag legt niets te maken met de duur van jouw contract. Het gaat om verantwoordelijkheid en ambitie.”

Özil, 86-voudig international van Duitsland, stond in de eerste vier speelronden in de basis, maar verdween mede door blessureleed daarna naar de reservebank. De linkspoot staat dit seizoen op zes gespeelde wedstrijden en daarin gaf hij geen doelpunt of assist. Met Arsenal gaat Özil zondag op bezoek bij het Everton van de geplaagde Ronald Koeman.