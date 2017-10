Keizer pareert kritiek Younes: ‘Op eigen verzoek eerder teruggekeerd’

Marcel Keizer vindt de kritiek die Amin Younes vrijdag uitte op Ajax niet terecht. De linksbuiten beklaagde zich in De Telegraaf over het gebrek aan vrije dagen dat hij na vorig seizoen had gekregen, maar volgens de trainer koos Younes er na de Confederations Cup met Duitsland zelf voor vroegtijdig terug te keren in Amsterdam.

Keizer benadrukt dat Younes na het toernooi in Rusland langer vrijaf zou krijgen. "Maar vanwege de situatie rondom Appie Nouri is hij op eigen verzoek eerder teruggekeerd, omdat hij vond dat hij geen vakantie kon vieren", zegt de oefenmeester in aanloop naar De Klassieker van komend weekeinde tegen Feyenoord op een persconferentie. "We hebben vervolgens geprobeerd om hem tijdens iedere interlandperiode wat extra dagen vrijaf te geven. Zo is hij na de wedstrijd tegen sc Heerenveen op zondag direct vertrokken, terwijl hij zich pas dinsdag hoefde te melden bij de nationale ploeg van Duitsland."

"We weten allemaal dat hij de rust kan gebruiken, maar ik vind het niet terecht dat hij zegt niet fit te zijn, omdat hij onvoldoende vrije dagen heeft gehad", vervolgt Keizer. "Door omstandigheden hebben beide partijen ervoor gekozen om weer eerder aan de slag te gaan. We moesten weer snel aan de bak in de Champions League en wilden hem daar graag bij hebben. Later hebben we hem tijdens de interlandperiodes niet veel vrije dagen meer kunnen geven, doordat hij gewoon bij de Duitse ploeg verwacht werd."