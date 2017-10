‘Hij was de held van Ajax, maar nu lijkt het verkeerde tijd, verkeerde plaats’

Everton verloor donderdagavond met 1-2 van Olympique Lyon en heeft daardoor na drie groepsduels in de Europa League nog maar één punt; de slechste start van een Engelse club ooit in dit toernooi. Het is voor de eerste keer onder Ronald Koeman dat Everton in minimaal drie opeenvolgende thuisduels, alle competities meegerekend, niet tot winst komt. Dat gebeurde in januari 2016, vier duels onder Roberto Martínez, voor het laatst.

Davy Klaassen verscheen in de basiself, maar werd in de rust vervangen door Ademola Lookman. "Ik wilde hem beschermen, want hij heeft een gebrek aan vertrouwen", luidde de uitleg van Koeman. Op sociale media haalden de fans van Everton echter flink uit naar de zomeraankoop van 27 miljoen euro. Tweets als 'Hij is niet geschikt voor de Premier League', 'That Klaassen is fucking shit', 'Davy Klaassen flop of the season in England so far' en 'Klaassen is dreadful' vonden gretig aftrek.

De verslaggevers van de Daily Mail schrijven dat Klaassen de laatste zondebok in het car crash-seizoen van Everton is, gebaseerd op de frustratie van de fans in het Goodison Park. "Zijn steeds dunner wordend haar laat hem ouder dan 24 jaar lijken. Het feit dat hij Ajax als captain naar de Europa League-finale tegen Manchester United leidde, suggereert ook dat het een man met ervaring en status is. Maar de waarheid is dat hij momenteel niet in staat lijkt om zijn invloed uit te oefenen op een team dat zelfvertrouwen en resultaten ontbeert."

De Daily Mail vergelijkt Klaassen met Paul Scholes, 'een veel superieure middenvelder': "Klaassen is een nette en degelijke voetballer, met nauwkeurige passes als grootste kracht. Hij heeft een reeks wedstrijden nodig om op gang te komen." Men wijst erop wat Klaassen niet heeft: "De grenzeloze energie van Tom Davies, de sluwheid van Kevin Mirallas of zelfs de slechtheid van Ashley Williams."

"Het baart meer zorgen dat Klaassen het fysiek moeilijk had. Hij verloor elke 50-50 challenge. Hij was een held bij Ajax. Maar op dit moment, lijkt Goodison Park voor hem verkeerde tijd, verkeerde plaats." Klaassen, 24 jaar, speelde donderdagavond zijn elfde officiële duel voor Everton; slechts driemaal stond hij minimaal 85 minuten op het veld.