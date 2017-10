Ajax goed vertegenwoordigd in gecombineerde Fantasy XI met Feyenoord

De negende speelronde van de Eredivisie staat voor de deur. In de Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) heeft Misterluigi4 een overtuigende voorsprong op zijn belagers: de nummer één verzamelde tot dusver 485 punten. Hermans' Eleven volgt op 471 punten.

Team van de Week

Ajax en PSV boekten afgelopen weekend de ruimste zeges en zijn dan ook goed vertegenwoordigd in het beste team van de week. Manager FC Hype koos voor Hakim Ziyech als aanvoerder en dat pakte goed uit, met diens twee assists. David Neres kwam tot scoren; André Onana en Maximilian Wöber hielden de nul. Gaston Pereiro maakte er twee voor PSV op bezoek bij VVV-Venlo (2-5); Hirving Lozano kwam vanwege een blessure helaas voor FC Hype niet tot scoren.

De beste spelers

Eredivisie-koploper PSV blijft domineren in de lijst van spelers met de meeste punten. Jürgen Locadia heeft ploeggenoot Hirving Lozano weer ingehaald, nadat de Mexicaan vanwege blessureleed aan de kant bleef. De gehele top drie bestaat opnieuw uit spelers van de Eindhovenaren; Feyenoord verliest met Steven Berghuis de enige vertegenwoordiger in de top tien. Nieuw in de top tien ten opzichte van vorige week zijn Hakim Ziyech, Fran Sol en Gastón Pereiro.

De Klassieker

Op basis van de puntenaantallen tot nu toe hebben we een gecombineerde XI samengesteld van Ajax en Feyenoord. De Amsterdammers zijn met zeven spelers het best vertegenwoordigd, maar op het middenveld en in de voorhoede komt Feyenoord goed mee. Ajax maakt vooral het verschil dankzij de vier clean sheets dit seizoen; de Rotterdammers hadden er drie.

Week 9

Het duel tussen Feyenoord en Ajax springt dit weekend uiteraard het meest in het oog. Beide teams hebben zestien punten verzameld in acht wedstrijden en gaan rechtstreeks op voor de tweede plek. Koploper PSV neemt het thuis op tegen Heracles Almelo.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

