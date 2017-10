Chelsea en AS Roma delen punten na spektakelstuk met zes goals

Chelsea heeft aan een enerverend duel met AS Roma één punt overgehouden. De formatie van Antonio Conte richtte zich vooral op het tegenhouden van de bezoekers, maar de Italiaanse topclub wist net als the Blues drie keer tot scoren te komen: 3-3. Eerder op de avond bleef Atlético Madrid tegen Qarabag FK steken op een doelpuntloos gelijkspel, waardoor Chelsea er in Groep C het beste voorstaat om de volgende ronde van de Champions League te bereiken.

David Luiz zorgde na tien minuten voor de 1-0 na slecht verdedigen van Juan Jesus: de verdediger kraakte halfslachtig een poging van zijn landgenoot van Chelsea, waarna de verdediger van the Blues bij poging twee wel trefzeker was met een heerlijk afstandsschot. Daarna beperkten the Blues zich vooral tot counteren en was de thuisploeg vaak gevaarlijker dan de Italianen. Waar Radja Nainggolan en Diego Perotti Thibaut Courtois niet konden passeren, was het Eden Hazard die aan de andere kant van het veld na een counter de 2-0 binnenschoot.

Edin Džeko knalde AS Roma net op GRUWELIJKE wijze naast Chelsea Football Club! 😱 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 18 oktober 2017

Chelsea leek met een comfortabele voorsprong de rust in te gaan, maar Aleksandar Kolarov dacht daar anders over, stoomde vanaf de linkerkant op en via Andreas Christensen belandde het schot van de Serviër achter Courtois. In het tweede bedrijf verrichtte Courtois wederom enkele goede reddingen, maar de Belg kon niet voorkomen dat Edin Dzeko op formidabele wijze de 2-2 tegen de touwen werkte. De Bosnische spits tekende even later ook voor de 2-3 door krachtig binnen te koppen, maar Hazard deed even later ook met het hoofd van zich spreken en bracht de thuisploeg langszij. In de hectische slotfase kwamen beide teams ondanks goede mogelijkheden niet meer tot scoren.