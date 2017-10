Wenger reageert op ‘cojones’-opmerking: ‘Die uitspraken zijn niet terecht’

Arsenal verloor zaterdagavond met 2-1 van Watford en na afloop sprak Arsène Wenger vooral over 'enkele slechte beslissingen' van de arbitrage. Troy Deeney was logischerwijs uitzinnig met de winst van zijn ploeg en kon zich totaal niet vinden in de woorden van de manager van the Gunners. Woensdag reageert de Fransman op zijn beurt op de pittige uitspraken van de Engelse aanvaller.

"Ik heb al gehoord dat Wenger de strafschop heeft genoemd als reden van de nederlaag. Arsenal heeft geen cojones", zei Deeney. "Dat is het woord denk ik. Wanneer ik ook tegen Arsenal speel, en dat is iets persoonlijks, ga ik het veld op met de gedachte: 'laat ik de eerste vermoorden en daarna zien we wel wie nog meer wil'. Ik ging een luchtduel met Per Mertesacker aan. Nou, ik hoefde eigenlijk niet eens de lucht in. Ik kopte tegen de bal en het publiek veerde op. Hun spelers schrokken ervan."

"Iedereen heeft recht op zijn mening", reageert Wenger woensdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel met Rode Ster Belgrado op de woorden van Deeney. "We luisteren niet naar wat mensen zeggen, we proberen de wedstrijd op onze eigen manier te analyseren. Ik houd van mijn spelers en ik heb vertrouwen in hun kracht en karakter om snel orde op zaken te stellen", zo wordt de manager geciteerd door de Daily Mirror.

"In de laatste zeven wedstrijden hebben we zes keer gewonnen en een keer gelijkgespeeld. Commentaar hoort vandaag de dag bij het spelletje. Maar je kan ons karakter niet in twijfel trekken. Mensen proberen ons onderuit te halen, dat hebben ze altijd al gedaan. Die uitspraken zijn niet terecht", aldus de Fransman, die met Arsenal in de Premier League al negen punten achterstaat op koploper Manchester City.