Promes blijft scoren: ‘Ik vertrek pas als ik hier de beste ben’

Quincy Promes scoorde dinsdagavond twee keer tegen Sevilla en staat nu op 54 doelpunten voor Spartak Moskou. Daarmee heeft hij Aleksandr Shirko, die tussen 1995 en 2001 voor de roodwitte volksclub speelde, gepasseerd. De topscorer aller tijden van Spartak is nog altijd Nikita Simonyan met 160 doelpunten in 244 wedstrijden.

De 25-jarige Promes heeft zich met zijn dubbelslag in de Champions League waarschijnlijk nadrukkelijker in de kijker gespeeld bij andere clubs, maar daar zegt hij zelf niet mee bezig te zijn: “Toen ik naar Spartak kwam, zei ik dat ik de beste wilde worden. En ik vertrek niet totdat ik hier de beste ben geworden en daarom ben ik nog altijd hier. Ik ben gelukkig en hoop dat ik zo kan doorgaan in de toekomst”, aldus Promes in de Russische media.

Wát een actie van Quincy Promes! 😱 5-1 tegen Sevilla FC! Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 17 oktober 2017

“Of ik een legende ben van Spartak? Nee, daarvoor ben ik nog te jong. Als ik Spartak verlaat, wil ik hier veel respect hebben afgedwongen. Ik wil de geschiedenisboeken van de club in, dat is mijn voornaamste doel. Voor nu ben ik erg gelukkig hier en weet ik al dat ik Spartak nooit zal vergeten”, besluit de 23-voudig international van het Nederlands elftal, die voor zijn land vier keer wist te scoren.

Promes maakte in de zomer van 2014 voor 11,5 miljoen euro de overstap naar Spartak en die transfersom kon door variabelen nog met twee miljoen oplopen. Hij heeft in de Russische hoofdstad nog een contract tot de zomer van 2021 en daarin zou een gelimiteerde transfersom van 37,5 miljoen euro zijn opgenomen. Voor Chinese clubs geldt die clausule echter niet; zij moeten het dubbele betalen.