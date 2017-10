De Ligt: ‘Hij werd bekritiseerd, maar zo werd zijn waarde onderschat’

Ajax beleefde met de Europese uitschakeling tegen achtereenvolgens OGC Nice en Rosenborg BK in respectievelijk de voorronde van de Champions League en daarna die van de Europa League een dramatische seizoensstart en liet daarop tegen ADO Den Haag en Vitesse ook punten liggen in de Eredivisie. De Amsterdammers waren in die periode door het vertrek van onder meer Peter Bosz, Davy Klaassen en Davinson Sánchez duidelijk zoekende, zo beaamt ook Matthijs de Ligt.

“Neem Davy Klaassen. Donny van de Beek is een geweldige speler, die hem zeker goed gaat opvolgen, alleen kun je niet van hem verwachten dat dit van de ene op de andere dag even plaatsvindt. Davy was een aanjager op allerlei vlakken, in het druk zetten speelde hij bijvoorbeeld ook een heel belangrijke rol”, legt de jonge verdediger uit aan Voetbal International.

Naast Klaassen vertrokken ook onder meer Kenny Tete, Jaïro Riedewald en Bertrand Traoré uit de Johan Cruijff ArenA. Waar die eerste twee vooral op de bank zaten, maar volgens De Ligt de selectie zo wel van diepte voorzagen, had Traoré meestal wel een basisplaats onder Peter Bosz: “Traoré werd nog weleens bekritiseerd, maar daarmee werd zijn waarde voor ons onderschat. Verdedigers schoten vaak in paniek als hij de dribbel inzette.”

Het vertrek van Sánchez kwam voor De Ligt persoonlijk het hardst aan, aangezien hij samen met de Colombiaan het centrale duo achterin vormde. De twee werkten goed samen omdat Sánchez volgens De Ligt kort op de man kon zitten, terwijl hijzelf meer de situatie las om een inschatting te maken waar wat nodig was: “Daardoor is het in de eerste maanden als ploeg, individueel en per linie, zoeken naar de juiste afstemming. Je hoopt dat zoiets snel gebeurt, maar dat is niet vanzelfsprekend. Deze selectie is op dit moment gewoon minder dan vorig seizoen.”