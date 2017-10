Van Bronckhorst: ‘Het voelde nu anders, wij komen dichter bij dat niveau’

Feyenoord is na een thuisnederlaag tegen Shakhtar Donetsk nog altijd puntloos in de Champions League, maar Giovanni van Bronckhorst toonde zich dinsdagavond na de wedstrijd tegen de Oekraïners niet heel ontevreden over het spel van zijn ploeg. Volgens de trainer van de Rotterdammers zit er duidelijk een stijgende lijn in de prestaties in het miljardenbal.

“Het voelt anders dan de eerste twee duels. Ik denk dat we uitstekend hebben gespeeld en weer een stap gemaakt hebben. Dat heeft alleen niet geleid tot punten”, analyseerde hij de wedstrijd voor de camera’s van Veronica. “De 1-1 valt te snel. Maar dat is de kwaliteit van Shakhtar. Zij zijn gewend om op dit niveau te spelen.”

Van Bronckhorst denkt echter dat Feyenoord ook in de buurt begint te komen van die prestaties: “Wij komen steeds dichter bij dat niveau. We worden beter door dit soort wedstrijden.” De trainer van Feyenoord zag wel dat zijn ploeg in de tweede helft na een aantal wissels minder goed mee kon. De weer teruggekeerde Nicolai Jörgensen en Bart Nieuwkoop hebben de wedstrijd echter goed doorstaan en de Rotterdammers richten zich vanaf nu op De Klassieker van aankomende zondag.