Leicester City komt heerlijke uithaal Chadli te boven dankzij Mahrez

De competitiewedstrijd tussen Leicester City en West Bromwich Albion in de Premier League heeft maandagavond geen winnaar opgeleverd. West Bromwich kwam dankzij een schitterende vrije trap van Nacer Chadli op voorsprong in het King Power Stadium, maar dat was uiteindelijk niet genoeg voor de overwinning: 1-1.

Chadli scoorde dit seizoen nog niet in de competitie, maar bracht de bezoekers na ruim een uur spelen wel aan de leiding. Doelman Kasper Schmeichel moest een antwoord schuldig blijven op een schitterende uithaal van de Belg van een meter of 25. Chadli leek zo uit te groeien tot matchwinner, maar daar stak Riyad Mahrez tien minuten voor tijd een stokje voor.

De Algerijnse spelmaker ontdeed zich met een knappe aanname met de borst van directe tegenstander Gareth Barry en gaf Boaz Myhill vervolgens het nakijken met een schot in de verre hoek. Veel schiet Leicester overigens niet op met een puntendeling: de ploeg staat nog altijd op een zorgelijke achttiende plaats in de Premier League en wacht inmiddels al zes wedstrijden op een overwinning. West Bromwich staat momenteel tiende.