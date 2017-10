‘Londense’ club meldde zich bij PSV: ‘Was mijn wens om te vertrekken’

Jeroen Zoet leek afgelopen zomer op weg naar de uitgang bij PSV. De doelman had zijn zinnen gezet op een transfer naar de Premier League en werd in de Engelse media veelvuldig gelinkt aan Crystal Palace, dat destijds nog onder leiding van Frank de Boer stond. PSV weigerde echter meer te werken aan een transfer, waardoor Zoet nog altijd actief is in het Philips Stadion.

De Oranje-international bevestigt maandag bij Ziggo Sport dat 'een club uit Londen' zich officieel bij PSV had gemeld voor zijn diensten. "Het was mijn wens om deze zomer te vertrekken, maar dat is helaas niet doorgegaan", geeft hij aan. "Er speelde het één en ander. Er is ook een bod geweest, maar het is nooit zo ver gekomen dat een transfer serieus een optie was."

Het contract van de 26-jarige Zoet loopt na dit seizoen nog één jaar door in Eindhoven. Een tussentijds vertrek in de winter is normaliter geen optie voor de keeper. "Als er zich iets super moois voordoet, dan moet je er altijd over nadenken in het voetbal. Maar op dit moment maak ik liever gewoon het seizoen af bij PSV", besluit hij.