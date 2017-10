‘Ik heb er geen minuut over nagedacht en een vertrek naar Arsenal overwogen’

Raheem Sterling stond afgelopen transferzomer in de hevige belangstelling van Arsenal en naar verluidt was op deadline day de Engelsman dicht bij een transfer naar Londen. De rappe buitenspeler van Manchester City laat maandag echter weten dat hij een overstap naar the Gunners nooit serieus heeft overwogen.

Sterling zou betrokken worden in een deal die de clubs zouden hebben gemaakt aangaande een transfer van Alexis Sánchez. "Ik heb toen niet met Guardiola gesproken, omdat ik in de zomer al met hem heb gezeten. Ik had geen negatieve gevoelens over de geruchten. Ik werd gewoon op een dag wakker en zag het voorbij komen en ik geloofde er geen woord van. Pas als ik iets hoorde van de manager, zou ik het geloven", aldus Sterling maandag tegenover verschillende media.

"Het was niet iets waar ik me zorgen om maakte", vervolgt de 22-jarige aanvaller. "Simpelweg omdat Pep een eerlijke vent is en hij wel met mij had gesproken als dat gaande was. Dus ik maakte me geen zorgen, ik heb er ook geen minuut over nagedacht en een vertrek naar Arsenal overwogen", aldus Sterling, die geniet van de samenwerking met de Spanjaard.

"Hij is heel belangrijk voor mij, vooral bij de simpele dingen. Hij probeert altijd het optimale uit je te halen en je de simpele dingen te laten doen op topniveau. Daarom is hij echt geniaal. Hij zorgt ervoor dat je de simpele dingen goed doet. Ik heb hier voor vijf jaar getekend en heb nog tweeënhalf jaar te gaan. Ik zie mezelf nog wel even voetballen onder een geweldige manager en met een geweldig team."