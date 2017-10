‘Gefrustreerde Mourinho en United binnen afzienbare tijd uit elkaar’

José Mourinho kent tot op heden een succesvolle periode bij Manchester United. De Portugese oefenmeester won vorig seizoen onder meer de Europa League en ook in deze voetbaljaargang is er vooralsnog weinig te klagen op Old Trafford. Toch lijkt het er steeds meer op dat Mourinho en United geen jarenlange samenwerking tegemoet gaan, zo meldt de Daily Record.

Mourinho ligt nog tot medio 2019 vast bij the Red Devils en the Sun meldde vorige week dat de Portugees binnenkort een nieuw vijfjarig contract zal ondertekenen. De Daily Record meldt zondag echter dat de verstandhouding tussen Mourinho en de clubleiding, onder wie vicevoorzitter Ed Woodward, erg bekoeld is geraakt na de afgelopen transferzomer en dat een scheiding nabij is.

De Portugees baalt naar verluidt van de bureaucratie en de inefficiënte organisatie van de club. Ook ergert Mourinho zich aan het feit dat United slagvaardigheid miste op de transfermarkt en dat de gewenste versterkingen die nodig waren een topniveau te bereiken, niet zijn gehaald. De Engelse krant meldt dat er geen enkel contact is geweest over een contractverlenging en dat Mourinho ook niet de intentie heeft een nieuw voorstel te ondertekenen.

In gesprek met Téléfoot liet Mourinho al weten dat hij zijn carrière niet bij de Engelse grootmacht gaat afsluiten. "Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik nog steeds een trainer met zorgen, ambities en wensen ben", aldus de manager, die flirtte met Paris Saint-Germain. "Mijn zoon, die in Londen woont, besloot om niet naar een wedstrijd van Manchester te gaan kijken, maar hij ging naar Parijs. Omdat PSG iets speciaals heeft: magie, veel kwaliteit en een jeugdige ploeg. Het is er fantastisch."