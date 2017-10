‘Ik moet mijn spel niet drastisch veranderen, Kane staat echt in de punt’

Jürgen Locadia zat in de afgelopen interlands bij de selectie van het Nederlands elftal en werkte daar samen met assistent-bondscoach Ruud Gullit, die de aanvaller van PSV van de nodige tips voorzag. Locadia vond het een mooie ervaring om met een voormalige topvoetballer op het trainingsveld te staan.

“Hij zei hoe aanvallers zoals Harry Kane van Tottenham Hotspur bewegen en gaf voorbeelden hoe hij dat vroeger zelf deed”, blikt Locadia in gesprek met De Telegraaf terug op beelden van een onderonsje tussen de PSV’er en een bewegende en op en neer springende Gullit op het trainingsveld. De Oranje-international is blij met de tips van Gullit, maar vindt zichzelf wel een anders type speler dan Kane.

“Ik moet mijn spel niet drastisch gaan veranderen. Ik beweeg meer, zak uit naar links en naar rechts, terwijl Kane echt in de punt staat en dan ineens in de bal komt”, legt hij uit. “Dat kan ik op bepaalde momenten ook proberen mee te nemen in mijn spel, in plaats van telkens heen en weer te bewegen.” Locadia neemt het zondagmiddag met PSV op tegen VVV-Venlo, de club waartegen hij bij zijn Eredivisie-debuut drie keer wist te scoren.