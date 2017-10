Gullit prijst ‘fantastic’ Robben: ‘Hij had het in kleine kring laten weten’

Arjen Robben speelde afgelopen dinsdag tegen Zweden (2-0) zijn laatste interland voor het Nederlands elftal. Nadat Oranje zich definitief niet had weten te plaatsen voor het WK, snelde Robben na het laatste fluitsignaal naar zijn vrouw en kinderen toe en liep hij zijn ereronde. Waar bij iedereen in het stadion toen het kwartje viel, wist een kleine kring binnen de selectie van Oranje al dat het zijn laatste interland was. Ruud Gullit spreekt lovend over de afzwaaiend international.

“Ik voelde me de afgelopen twee weken bevoorrecht om het afscheid van Arjen Robben van dichtbij mee te maken”, schrijft de assistent-bondscoach in zijn column, die de titel ‘Fantastic Robben’ draagt, voor De Telegraaf. “Het werd een waardig afscheid van een Nederlands icoon. Vooraf aan Zweden had hij in kleine kring laten weten dat het zijn laatste interland zou worden. Op een briljante manier heeft Arjen daar zelf invulling aan gegeven met zijn geweldige performance tegen Zweden.”

Robben kwam tot 97 interlands en scoorde in zijn laatste interland beide doelpunten. “Als bondscoach heb ik hem kort meegemaakt en ervoer hem als een echte prof, die keihard werkt om te kunnen presteren, veel van zichzelf vraagt en probeert om ieder moment een leider voor zijn team te zijn”, aldus Gullit. “Geweldig om te zien, ook hoe hij in de rust het elftal toesprak. Het heeft uiteindelijk niet mogen baten.”

Voor de tweede keer op rij ontbreekt Nederland op een groot eindtoernooi. Gullit weet hoe het voelt. “Ik heb het zelf meegemaakt en weet hoe het voelt niet te krijgen waar je wel denkt recht op te hebben. Wij leken ons met Oranje te plaatsen voor het EK 1984 in Frankrijk totdat Spanje ons op doelsaldo passeerde met een 12-1 overwinning op Malta. Twee jaar later stonden we met één been op het WK in Mexico totdat de Belg Georges Grün vijf minuten voor tijd een bal achter Hans van Breukelen kopte. Onze wereld stortte in, maar je moet zoiets negatiefs een plaats geven en met die ervaringen werden we in 1988 Europees kampioen.”