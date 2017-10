‘Als ze mij ontslaan, denk ik niet dat er veel trainers zijn die het beter doen’

Jürgen Klopp heeft inmiddels twee jaar de leiding bij Liverpool, maar de Duitser is er in die tijd nog niet in geslaagd om een prijs te pakken met the Reds. Zaterdag komt Manchester United op bezoek en als Liverpool verliest van de aartsrivaal, is het gat met de ploeg van José Mourinho alweer opgelopen tot tien punten. Klopp denkt echter nog steeds dat hij de juiste man is voor de functie op Anfield.

“Als ze mij nu ontslaan, denk ik niet dat er veel trainers zij die het beter zouden doen dan ik. Ik denk niet dat ik perfect ben, maar het is behoorlijk lastig om betere opties te vinden. Ik denk dat zolang 98 procent van de Liverpudlians vindt dat we op de goede weg zijn, we zullen slagen. Zo is het”, vertelt hij in gesprek met Sky Sports.

Liverpool en Manchester United kenden in het verleden lange perioden waarin zij het Engelse voetbal domineerden, maar Klopp denkt dat die tijd definitief voorbij is: “De goede oude tijd, niet alleen vanuit derby-oogpunt, met spelers die tegen elkaar aan springen, rode kaarten en bloedende spelers, zal niet meer terugkeren. Maar de goede oude tijd waarin één team twintig jaar domineert zal ook niet meer terugkeren.”

“Zo is het nu eenmaal. Het is onze baan om op dit moment te werken en om alles te geven voor ieder punt dat we kunnen behalen, dat doen we ook. Ik ben niet enorm blij. Daarom zei ik ook dat ik geen groot feest heb gevierd. Ik heb niet meteen een fles champagne open getrokken. Dat is omdat ik voel dat we er middenin zitten. We zijn natuurlijk niet meer aan het begin van de reis, maar we hebben nog steeds een lange weg te gaan.”