Lieke Martens: ‘Deze keer zorg ik er wel voor dat ik voorbereid ben’

Lieke Martens mag zich al Europees Voetbalster van het Jaar noemen en kan over tien dagen ook verkozen worden tot 's werelds beste speelster. Bij de verkiezing van The Best FIFA Women's Player neemt de Oranje-international van Barcelona het op tegen Deyna Castellanos (Santa Clarita Blue Heat) en Carli Lloyd (Manchester City). Martens ziet uit naar de uitreiking.

"Het is een eer om met die fantastische spelers genomineerd te zijn", vertelt de aanvalster op de website van de FIFA. "Het wordt niet makkelijk om de prijs te winnen, maar voor mij is het al genoeg dat ik zo ver gekomen ben. Deze keer zorg ik er alleen wel voor dat ik voorbereid ben, voor het geval dat", lacht Martens, verwijzend naar het moment waarop ze werd verkozen tot Europees Voetbalster van het Jaar. Toen kwam ze niet uit haar woorden.

"Mijn leven is na het EK totaal veranderd", vervolgt ze. "Het was de belangrijkste maand uit mijn leven." Martens was in zes wedstrijden goed voor drie doelpunten en een assist. Ze werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en verdiende een transfer naar Barcelona. Daar is ze ook goed begonnen: woensdag schoot ze haar ploeg naar de achtste finale van de Champions League. "Het gaf een fantastisch gevoel om deel uit te maken van die ploeg", vertelt ze over Oranje. "We hebben een prachtig toernooi gespeeld en ik ben blij dat ik belangrijk kon zijn. Spelen en scoren in de finale is iets onvergetelijks."

"Ik ben ervan overtuigd dat vrouwenvoetbal in mijn land voor altijd veranderd is", geeft Martens verder aan. "Voor het toernooi waren de verwachtingen al hoog, maar tijdens het toernooi rezen die de pan uit. We hadden enorm veel steun, niet alleen van de aanwezige toeschouwers maar ook door het hele land van de mensen voor hun tv. Het was ongelooflijk om de kijkcijfers te zien en de persaandacht te krijgen die we hebben gekregen."