Schier onpasseerbaar VVV moet Jürgen Locadia goed in de gaten houden

PSV liet sinds de nederlaag bij sc Heerenveen (2-0) geen enkel punt meer liggen; negen punten uit de laatste drie competitieduels. VVV-Venlo heeft als nummer zeven slechts zes punten minder dan de Eindhovense koploper en verloor niet één van de laatste vier duels in de Eredivisie. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Seacon Stadion De Koel, zondag vanaf 14.30 uur.

O PSV is ongeslagen in de laatste 27 competitieduels met VVV-Venlo; 22 zeges, 5 remises. De Eindhovenaren verloren op 12 september 1976 voor het laatst van de Venlonaren: 2-0.

O VVV-Venlo kwam in tien van de laatste dertien Eredivisie-wedstrijden tegen PSV op eigen bodem niet tot scoren: zes goals in totaal.

O VVV-Venlo kent met twaalf punten en een doelsaldo van 10-6 de beste Eredivisie-start na zeven speelronden sinds 1960/61 (dertien punten, omgerekend naar driepuntensysteem) en een betere start dan vorig seizoen in de Jupiler League (twaalf punten, doelsaldo 10-7).

O Geen enkele club kreeg dit seizoen minder goals tegen dan VVV-Venlo en PSV (zes); de Venlonaren hadden in de clubgeschiedenis nooit eerder zo weinig tegengoals na zeven Eredivisie-duels.

O Clint Leemans scoorde in 44 competitieduels voor VVV-Venlo al vaker (zestien keer) dan in zijn 87 Jupiler League-wedstrijden voor Jong PSV (veertien keer).

O PSV heeft voor het eerst sinds 2004/05 (negentien punten) minimaal achttien punten na zeven speelronden.

O PSV hield in 2017 slechts één keer de nul in een uitwedstrijd in de Eredivisie (elf uitduels), even vaak als VVV-Venlo (vier uitwedstrijden).

O Acht van de elf uitdoelpunten van PSV dit seizoen vielen in de tweede helft van een wedstrijd, waarvan vier in de tachtigste minuut of later.

O Jürgen Locadia, die bij zijn Eredivisie-debuut op bezoek bij VVV-Venlo (0-6) drie keer scoorde, op 30 september 2012, maakte twaalf van zijn laatste vijftien competitietreffers buiten Eindhoven.

O Hirving Lozano staat na zes Eredivisieduels op zes goals en twee assists; PSV had in 2016/17 pas in speelronde negentien voor het eerst een speler met meer dan acht goals of assists.