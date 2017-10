Tonny Vilhena kan zaterdag geschiedenis schrijven tegen PEC Zwolle

Feyenoord boekte vlak voor de interlandperiode een klinkende 0-4 overwinning op AZ en bleef daarmee in het spoor van koploper PSV: vijftien om achttien punten. PEC Zwolle heeft echter maar één punt minder dan de Rotterdammers; hoofdzakelijk omdat alleen het uitduel met Ajax (3-0) geen enkel punt opleverde. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Kuip, zaterdag vanaf 20.45 uur.

O Feyenoord won deze eeuw alle zeven thuisduels met PEC Zwolle in de Eredivisie met een doelsaldo van 21-1; PEC staat uit bij Feyenoord in de Eredivisie al 478 minuten droog.

O Sinds de promotie van PEC Zwolle in 2012 naar de Eredivisie leed Feyenoord alleen tegen Ajax (26), PSV en sc Heerenveen (15) meer verliespunten dan tegen de Zwollenaren (14).

O Feyenoord staat, omgerekend naar drie punten voor een zege, op 3997 Eredivisie-punten en kan de derde club worden met 4000 punten, na Ajax (4468) en PSV (4199).

O Tonny Vilhena staat voor zijn 150e Eredivisieduel voor Feyenoord en kan met 22 jaar en 284 dagen de jongste Feyenoorder ooit worden die deze mijlpaal bereikt.

O Feyenoord kwam dit seizoen al zes keer tot scoren van buiten het strafschopgebied, minimaal drie keer vaker dan elke andere Eredivisie-club.

O Steven Berghuis maakte dit seizoen in zes competitieduels slechts één doelpunt minder dan in heel 2016/17 (30 duels) en scoorde alleen tegen Heracles Almelo (4) vaker in de Eredivisie dan tegen PEC Zwolle (3).

O Alleen PSV (vijf keer) stond in de laatste vijf seizoenen vaker in de top vijf na zeven speelronden dan PEC Zwolle (viermaal, gelijk met sc Heerenveen).

O John van ‘t Schip, die zijn twee voorgaande Eredivisie-duels met Feyenoord als coach won, pakte in zijn eerste zeven Eredivisie-wedstrijden met PEC Zwolle meer punten (14) dan iedere andere trainer met de Blauwvingers.

O Feyenoord (84,3%) is samen met Ajax (83,8%) en AZ (83,6%) de enige Eredivisie-club die dit seizoen een hogere passnauwkeurigheid heeft dan PEC Zwolle (82,4%).

O Ryan Thomas en Stef Nijland kunnen hun honderdste Eredivisie-wedstrijd voor PEC Zwolle spelen; voor Thomas betekent het überhaupt zijn honderdste in de Eredivisie.