‘Ik zou sowieso gestopt zijn bij Ajax, zo wilde ik niet doorgaan’

Peter Bosz verliet Ajax na een jaar alweer voor een avontuur bij Borussia Dortmund, terwijl hij in eerste instantie helemaal niet wilde vertrekken bij Ajax, zo geeft hij aan in gesprek met de NOS: "Ik had het hartstikke naar mijn zin bij Ajax en was graag gebleven. Mijn vertrek heeft niks met geld of de belangstelling van Dortmund te maken."

"Ik zou sowieso gestopt zijn bij Ajax", vervolgt de oefenmeester. "Ik heb in januari bij Edwin van der Sar aangegeven dat ik op deze manier niet door wilde gaan. Daarna heb ik maandelijks aangegeven dat er iets moest veranderen en in de week voor Dortmund kwam nog eens. Ik heb Van der Sar heel duidelijk gezegd hoe ik erover dacht. Dan is het aan de club om daar iets mee te doen, maar dat gebeurde niet."

Naar verluidt pleitte Bosz voor een verandering van zijn staf. Met assistent Dennis Bergkamp, keeperstrainer Carlo L'Ami en conditietrainer Björn Rekelhof wilde Bosz niet verder. "Het was een moeilijk en zwaar jaar, maar ook enorm leerzaam", aldus Bosz. "We hebben met geweldige, getalenteerde spelers kunnen werken. Uiteindelijk hebben we er een elftal van kunnen maken dat iets unieks gepresteerd heeft met het bereiken van de Europa League-finale."