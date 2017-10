‘Sporting vraagt hoofdprijs voor Dost: zestig miljoen euro’

Bas Dost staat naar verluidt in de belangstelling van Everton, maar de club van manager Ronald Koeman zal diep in de buidel moeten tasten om de aanvaller te kunnen contracteren. Sporting Portugal hanteert een vraagprijs van minimaal zestig miljoen euro voor de 28-jarige Dost, zo meldt A Bola.

Everton neemt waarschijnlijk binnenkort voor het eerst formeel contact op met Sporting om het over een eventuele transfer van Dost te hebben, maar de Portugese krant meldt dus dat Sporting bij minder dan zestig miljoen geen zaken wil doen. Dat is ook het bedrag dat als gelimiteerde transfersom in het contract van de spits is opgenomen.

De zeventienvoudig international van het Nederlands elftal maakte zijn profdebuut voor FC Emmen en via Heracles Almelo, sc Heerenveen en VfL Wolfsburg kwam hij in de zomer van 2016 in het Estádio José Alvalade terecht. Dost maakte tot dusverre 41 doelpunten in 53 wedstrijden voor Sporting en heeft er nog een contract tot medio 2020.

Koeman is met Everton op zoek naar een spits, want een adequate opvolger voor Romelu Lukaku is nog altijd niet gevonden. De huidige nummer zestien van de Premier League beschikt over onder anderen Sandro Ramírez, Oumar Niasse en Dominic Calvert-Lewin, terwijl aanvallende middenvelder Wayne Rooney eveneens in de punt uit de voeten kan. Koeman is echter niet tevreden over zijn opties en wil in januari de markt op.